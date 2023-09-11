Объем трехлетней программы развития Дальнего Востока составит порядка 229 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования трехлетней программы развития Дальнего Востока составит порядка 229 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент России Владимир Путин.

"Бюджет (федеральный) сейчас напряженный. Поэтому все эти предложений должны быть проработаны на предмет реализуемости по финансам. Мы последнее время серьезно уделяли внимание регионам Дальнего Востока с точки зрения инструментов, которые принимали. Здесь и программа Дальнего Востока. Только на трехлетку я называл цифру 218 млрд, сейчас уже, с учетом уточненного макропрогноза - 229 млрд рублей", - сказал министр.