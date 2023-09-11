Путин продлил ограничения на покупки "Газпромом" газа у СП с OMV и Wintershall

Документ запрещает "Газпрому" покупать газ и услуги у совместных предприятий с австрийской OMV и германской Wintershall Dea по цене выше установленной правительством

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил до 1 октября 2024 года срок действия указа, запрещающего "Газпрому" покупать газ и услуги у совместных предприятий (СП) с австрийской OMV и германской Wintershall Dea по цене выше установленной правительством РФ.

Ранее такое ограничение, введенное в декабре прошлого года, действовало на срок до 1 октября 2023 года. Оно касается оплаты поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и ачимовских залежах Уренгойского месторождения.

Также продлеваемый сейчас указ президента РФ о применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями США и примкнувшим к ним стран и организаций предусматривает, что "Газпром" не будет исполнять ряд обязательств по оплате газа лицам из таких стран, если цена превысит установленную кабмином.

Минфин наделяется правом давать разъяснения по вопросам применения этого указа

Wintershall Dea был одним из финансовых инвесторов "Северного потока - 2", выступает акционером оператор газопровода "Северный поток" (с долей в 15,5%), владеет 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим Девелопмент", а также вместе с "Газпромом" и OMV управляет совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение. Wintershall Dea, продолжая выход из активов в РФ, проводит полное юридическое отделение своего бизнеса за рубежом от предприятий в России и планирует завершить его к середине 2024 года.

OMV заявляла ранее, что не будет заниматься инвестициями в российские проекты, намерена пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении (24,99%), а также о том, что пересмотрит свое участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, OMV расторгла соглашение с "Газпромом" от 3 октября 2018 года, в соответствии с которым OMV должна была получить 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.