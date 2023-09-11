Путин поручил до конца года утвердить мастер-планы дальневосточных городов

Речь идет о Благовещенске, Биробиджане, а также владивостокской и хабаровской агломерациях

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года утвердить мастер-планы развития дальневосточных городов, которые были представлены ему на Восточном экономическом форуме.

"Правительство прошу до конца текущего года вместе с теми, кто работал над проектами этих документов, все-таки утвердить планы комплексного развития", - поставил задачу он, поблагодарив всех за работу над проектами.

В частности, Путину представили планы развития Благовещенска (Амурская область), Биробиджана (Еврейская АО), а также владивостокской и хабаровской агломераций. С докладами выступили руководители регионов. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков также рассказал главе государства о созданных мастер-планах городов с численностью населения более 50 тыс. человек, на которых тоже распространилась программа по реновации - это Арсеньев, Белогорск, Комсомольск-на-Амуре, Краснокаменск, Находка, Нерюнгри, Уссурийск, Свободный.

"На каждой презентации, на каждом проекте стоит примерная стоимость определенных мероприятий. В целом, если посчитать, то это будет больше 1 трлн рублей", - заметил глава государства, выслушав доклады.

При этом, добавил президент, очень важно определить и приоритеты, и источники финансирования, проработать это с профильными ведомствами. По оценке Путина, в целом работа идет в правильном направлении. "Если не будем создавать нормальных условий для жизни людей, <...> будет очень сложно. Никто не поедет", - указал он.

В заключение глава государства поручил оформить принятые решения. "Прошу перечень поручений, конечно, доработать - взять его [проект] за основу, с учетом замечаний коллег доработать и представить его для подписания в таком виде, чтобы это был рабочий документ, основанный на наших возможностях и целях, которые мы должны перед собой ставить и реализации которых должны достигать", - подытожил он.

О мастер-планах

Решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока было принято президентом РФ на аналогичном форуме два года назад. По его поручению ведется разработка мастер-планов для 25 из 66 городов округа. В список вошли все столицы дальневосточных субъектов, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек.

На прошлой неделе на совещании у Путина обсуждалось положение дел в Анадыре, Магадане и Якутске. В марте были рассмотрены мастер-планы развития Читы, Южно-Сахалинска, Улан-Удэнской агломерации, Тынды и Северобайкальска.