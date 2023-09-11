Правительство РФ представит анализ эффективности вовлечения в оборот земель Минобороны

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что ранее эти земли "не совсем эффективно использовались"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство России подготовит анализ эффективности вовлечения в гражданский оборот земельных участков, ранее принадлежавших министерству обороны. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Скажу прямо - не совсем эффективно это все использовалось, поэтому мы подготовили комплекс мер и считаем, что передавать можно и нужно только при жесткой подписанной дорожной карте освоения земельных участков. <...> Поэтому я здесь с [министром обороны России] Сергеем Кужугетовичем [Шойгу] согласен, мы полный анализы представим", - сказал он, выступая на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов.

Замглавы кабмина добавил, что часть ранее вовлеченных в оборот неиспользуемых участков, напротив, сейчас готовится к продаже. "Просто взять, чтобы это стояло, смысла нет. Мы наоборот, сейчас часть неиспользуемых участков возвращаем, начинаем готовить градпотенциал и выставляем на аукцион, на продажу", - добавил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил за анализ эффективности использования земель министерства, переданных субъектам федерации за последние годы.