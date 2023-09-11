В Забайкалье предложили создать компанию для железнодорожной перевозки СПГ

Для обеспечения Читы сжиженным газом единовременно потребуется более 150 криоконтейнеров

ЧИТА, 11 сентября. /ТАСС/. Компанию для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) железнодорожным транспортом предложили создать в Забайкалье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации со ссылкой на выступление гендиректора компании Станислава Неверова на сессии "Переработка нефти и газа: локомотив экологического роста" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Самая масштабная на Дальнем Востоке газификация сжиженным природным газом - газификация города Читы идет по графику, однако, для успешной реализации проекта требуется решить ряд задач, стоящих сегодня перед государством и инвестором. В частности, в России отсутствует мощная компания по перевозке сжиженного природного газа железнодорожным транспортом, способная перевести СПГ в Читу в необходимом объеме", - говорится в сообщении.

В связи с этим ВАНК решила создать собственную компанию. Для обеспечения Читы сжиженным газом единовременно потребуется более 150 криоконтейнеров. Их закупят в Китае. Первые контейнеры с СПГ в Читу начнут поступать в 2024 году.

В июне в Чите в ходе реализации федерального проекта "Чистый воздух" начали прокладывать газораспределительные сети для дальнейшего перевода частных домовладений на газовое отопление. К 2024 году в Чите и в пригороде столицы Забайкалья планируется перевести на газовое отопление более 13 тыс. домовладений. В Минприроды региона подчеркнули, что для местных жителей цена за газ не будет превышать плату за уголь или дрова: из бюджета на ежегодное субсидирование затрат населения будет направляться 540 млн рублей. Переход на газовое отопление частного сектора столицы Забайкалья приведет к снижению выбросов загрязняющих веществ более чем на 12,9 тыс. тонн.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение на не менее чем 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.