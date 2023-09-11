В Еврейской АО рассчитывают на экономический рывок региона через пять лет

Глава автономии Ростислав Гольдштейн сообщил, что реализация инвестиционных проектов в Биробиджане позволит добиться роста валового городского продукта, занятости и производительности труда на 40% к 2030 году

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) рассчитывают на рывок в экономическом развитии региона через пять лет. Об этом глава автономии Ростислав Гольдштейн сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент России Владимир Путин.

"Мы убеждены, что уже через пять лет регион совершит рывок в экономическом развитии. Но в настоящий момент нам требуется поддержка, чтобы сохранить человеческий и трудовой капитал", - сказал Гольдштейн.

Он добавил, что реализация инвестиционных проектов в Биробиджане позволит добиться роста валового городского продукта, занятости и производительности труда на 40% к 2030 году.

"Нужно сказать о крупнейших инвестиционных проектах, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых в горно-обогатительном железорудном комбинате, недавно введенном в эксплуатацию. И сегодня уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами о развитии производств окатыша (комочков измельченного рудного концентрата сферической формы -полуфабриката металлургического производства железа) и ГБЖ - горячебрикетированного железа. В графитовом комбинате, расположенном на крупнейшем месторождении мира, готовятся к запуску в 2024 году", - сказал глава области.

Он добавил, что к 2030 году в Биробиджане прогнозируется выход на положительное сальдо естественного прироста населения.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.