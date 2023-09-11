11 сентября, 14:41

Путин поручил рассмотреть возможности создания "легкого метро" во Владивостоке

Президент назвал работу по созданию мастер-планов дальневосточных городов хорошей основой для развития российских территорий

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение властям Приморского края совместно с РЖД проработать возможности строительства "легкого метро" во Владивостоке.

"Прошу РЖД совместно с Владивостоком рассмотреть возможность создания "легкого метро" в городе. Это очень важно, это позволит разгрузить трассы и продвинуться в решении проблемы пробок", - сказал президент, завершая совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

Путин также назвал работу по созданию мастер-планов дальневосточных городов хорошей основой для развития российских территорий. "Мы уже договорились, опираясь на опыт Дальнего Востока, начать подготовку мастер-планов для опорных арктических городов. В дальнейшем будем формировать такие проекты и для других наших регионов", - заключил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский край
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