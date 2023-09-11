11 сентября, 14:49

Путин указал на ключевую приоритетность газификации дальневосточных регионов

Речь идет о Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России зафиксировать, что газификация Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области входит в число ключевых приоритетов.

Глава государства в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов также отдельно поручил правительству определить поставщика, который на основе долгосрочных контрактов гарантирует поставку газа в хабаровскую агломерацию.

"И прошу также зафиксировать, что газификация Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономии входит в число наших ключевых приоритетов", - акцентировал внимание Путин.

"Я сейчас не буду вдаваться в детали, думаю, многим понятно, о чем я говорю: компании наши между собой выясняют отношения. Но люди не должны от этого страдать. Это важно для повышения качества жизни людей, для динамичного развития этих территорий", - указал президент России. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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