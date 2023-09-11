Право на экспорт продукции в Китай получили еще 12 рыбохозяйственных предприятий РФ

В список российских предприятий и судов, которые имеют право ввоза рыбопродукции в КНР, всего включено 892 объекта

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Главное таможенное управление КНР расширило список российских предприятий, которые могут поставлять продукцию в Китай, - право на экспорт получили еще 12 рыбохозяйственных предприятий. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"По результатам проводимой Россельхознадзором работы по открытию рынков зарубежных стран Главное таможенное управление Китайской Народной Республики расширило список российских предприятий, одобренных для поставок продукции в Китай. Право на экспорт получили еще 12 предприятий/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла", - сообщило ведомство.

В результате в настоящее время в список российских предприятий и судов, которые имеют право ввоза рыбопродукции в КНР, включено 892 объекта.

Помимо этого, 10 новых российских предприятий включены в список тех, кто имеет право на поставку в Китай живых товаров водного промысла. Всего в списке 176 таких объектов.

"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских компаний для вывоза продуктов в КНР", - добавили в российском ведомстве.