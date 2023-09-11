Трутнев заявил, что зарплата на предприятиях ТОР на 40% выше среднероссийской

Вице-премьер также отметил, что поддержка инвестиций позволила Дальнему Востоку в три раза опередить среднероссийские темпы роста

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Заработные платы на предприятиях, созданных на территориях опережающего развития Дальнего Востока, на 40% выше среднероссийских. Об этом президенту России Владимиру Путину во Владивостоке доложил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Поддержка инвестиций позволила Дальнему Востоку в три раза опередить среднероссийские темпы роста - 139% к 113. За восемь лет в рамках инвестиционных проектов создано 125 тыс. рабочих мест. Здесь очень важно, что средняя заработная плата в этих проектах почти на 40% выше среднероссийской, и составляет она сегодня 97 тыс. рублей", - сказал он.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что дефицит и спрос на специалистов технического направления очень высокий. "Я докладывал Вам о старте специальной программы подготовки госслужащих для Дальнего Востока "Муравьев-Амурский", <…> больше половины ребят приехали из других регионов - Москвы, Архангельска, Челябинска, Краснодара и других городов. Интерес к этой программе высокий - конкурс на второй поток 62 человека на место. Наша цель - до 2028 года создать новый пласт управленцев для госслужбы Дальнего Востока, получить новое качество управления развитием макрорегиона", - сказал он президенту.

Глава государства в 2013 году в послании Федеральному собранию заявил, что подъем Дальнего Востока является национальным приоритетом на весь XXI век. За это время привлечено 3,4 трлн рублей инвестиций, запущено 673 предприятия. Основные инвестиции пришли в отрасли с высокой добавочной стоимостью - это газохимия и нефтехимия, горнорудная промышленность, металлургия, логистика, транспорт, недвижимость, девелопмент, судостроение, угольная промышленность, энергетика, сельское хозяйство, рыболовство.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.