В Чувашии долги за энергоресурсы снизились с начала 2023 года до 1,9 млрд рублей

Вице-премьер республики Павел Данилов сообщил, что работы по подготовке к отопительному сезону объектов коммунального хозяйства выполнили почти на 92%

ЧЕБОКСАРЫ, 11 сентября. /ТАСС/. Просроченная задолженность за топливно-энергетические ресурсы в Чувашии с начала году по сравнению с январем-августом 2022 года снизилась на 14,2% и составила 1,903 млрд рублей, сообщил в докладе о подготовке к отопительному сезону на заседании в региональном правительстве вице-премьер республики Павел Данилов. Работы по подготовке к отопительному сезону объектов коммунального хозяйства в республике выполнены почти на 92%.

"Просроченная задолженность организаций ЖКХ по оплате топливно-энергетических ресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 14,2% и на 1 сентября <…> составляет 1,903 млрд рублей, в том числе уменьшилась [задолженность] за тепловую энергию на 18,5% и составляет 553 млн рублей, на электрическую энергию - на 7,9% и составила 373,2 млн рублей", - отметил Данилов.

По его словам, задолженность за энергоресурсы возросла в шести муниципалитетах: в Аликовском округе долги увеличились почти на 53%, в Порецком округе - на 33,9%, в Мариинско-Посадском округе - на 10,1%, в Шумерле - на 9,2%, в Красночетайском округе - в два раза, в Шумерлинском округе - в 6,4 раза.

Данилов сообщил, что долги за газ сократилась на 13,8% - до 976,9 млн рублей. "Наиболее проблемные округа по просроченной задолженности за потребленный природный газ <...> - Алатырь, Шумерля, Канаш, Порецкое, Мариинско-Посадский, Красноармейский, Аликовский округа. По графику погашения просроченной задолженности за природный газ проблемными потребителями Чувашской Республики в августе оплачено 20,72 млн рублей из предусмотренных к оплате 14,8 млн рублей", - отметил он.

Вице-премьер республики добавил, что работы по подготовке к отопительному сезону объектов коммунального хозяйства выполнены почти на 92%, в том числе по объектам социальной сферы - 88%. Паспорта готовности оформлены на 46,4% многоквартирных домов.