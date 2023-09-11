Путин заявил, что культурные кластеры в городах РФ нужно строить быстрее

Президент России признал, что для проведения этой работы есть проблемы, но подчеркнул, что "без ущерба качеству строительства и оснащения нужно процесс строительства ускорять"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал ускорить создание культурно-образовательных комплексов в регионах страны.

"Полный ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов нужно укорять", - указал глава государства на совещании о строительстве культурно-образовательных кластеров. Путин признал, что для проведения этой работы есть проблемы, но подчеркнул, что "без ущерба качеству строительства и оснащения нужно процесс строительства ускорять".

По словам президента, "в общей сложности культурные комплексы в Кемерове, Севастополе, Калининграде и Владивостоке включают в себя 46 объектов". "В настоящее время в строй введены 29 из них", - констатировал глава государства. На сегодняшнем совещании он потребовал доложить, в какой стадии находится строительство остальных объектов, в какие сроки планируется завершить их создание.

Путин напомнил, что проект создания музейных и культурно-образовательных комплексов во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе был запущен в 2018 году, по планам эти центры должны включать театральные и концертные залы, музейные и выставочные пространства, современные помещения для художественных и хореографических школ. "Их создание призвано повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для миллионов людей, в регионах появятся дополнительные возможности для творческой реализации и для раскрытия талантов, прежде всего для детей и молодежи", - отметил президент. Для примера он привел Владивосток, где на остове Русском 1 сентября к занятиям приступили воспитанники нового образовательного комплекса, в который вошли филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы, с хорошо оснащенными классами и залами для репетиций. "В Кемерове и Калининграде ряд образовательных учреждений также уже начали свою работу", - уточнил глава государства. "Это значит, что сотни, тысячи ребят смогут получить современное, качественное образование у себя дома, в своем регионе", - заметил Путин.

По его словам, "культурные кластеры помимо воспитательной и просветительской миссий дают хороший стимул комплексному развитию регионов, окружающие их пространства, прогулочные зоны и парки становятся точками роста, притяжения для местных жителей и туристов". "В городах за счет культурных кластеров и своих проектов для спорта, по благоустройству территорий, развитию новых креативных индустрий в целом формируется современная, гармоничная среда для жизни", - подчеркнул Путин.