Грузооборот морских портов РФ за январь - август увеличился на 8,7%

Он составил 601,3 млн тонн

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России за восемь месяцев 2023 года увеличился на 8,7% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составил 601,3 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Грузооборот морских портов России за январь-август 2023 года увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 601,3 млн тонн", - говорится в сообщении. Перевалка сухих грузов за отчетный период выросла на 16,6% и составила 304,3 млн тонн. Перевалка наливных грузов увеличилась на 1,6%, до 297 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за январь - август 2023 года увеличился на 0,8% и достиг 65,8 млн тонн. Прирост полностью обеспечен увеличением перевалки сухих грузов на 13,2% до 21 млн, при сокращении перевалки наливных грузов на 4,1% до 44,8 млн тонн. Грузооборот морских портов Балтики вырос на 3,2% и составил 168,6 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов возрос на 18,9%, до 75,8 млн тонн, наливных грузов - сократился на 6,9%, до 92,8 млн тонн.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 18,2% к январю - августу 2022 года, до 200,9 млн тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 28,8%, до 96,9 млн тонн, наливных грузов - на 9,7%, до 104 млн тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна за восемь месяцев 2023 года вырос на 37,3% по отношению к показателю 2022 года и составил 5 млн тонн. При этом объем перевалки сухих грузов в бассейне вырос в 1,7 раз, до 3 млн тонн, перевалка наливных грузов прибавила 3,5%, до уровня 2 млн тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна с начала года возрос на 6,6%, до 161 млн тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 5,8% и достигла 107,6 млн тонн, наливных грузов - на 8,4% до 53,4 млн тонн.