В ФТС заявили, что Турция находится на втором месте по ввозу товаров в Россию

Импорт из этой страны вырос в 2023 году на 60%, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Турция вышла на второе место по импорту товаров в Россию, который вырос в 2023 году на 60%. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов в комментарии "Известиям" на полях ВЭФ.

"В этом году товарооборот с Турцией растет, импорт увеличился на 60%. У нас с Турцией действует упрощенный таможенный коридор. Там оформляется в основном плодоовощная продукция. <...> Турция неплохо идет, по импорту на второе место выходит сейчас", - сказал он. Давыдов уточнил, что по объему импорта в Россию лидирует Китай.

Как отметил врио главы ФТС, дружественные страны в торговле с Россией сейчас занимают порядка 75%. "Акцент на Азию, то есть у нас с Азией 420 млн тонн, $275 млрд в этом году за восемь месяцев. Раньше то, что ехало через Запад, сейчас в основном идет через Восток. Импорт неплохо идет, стабильно, ровно, без каких-то скачков", - добавил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.