Чехия и Великобритания будут сотрудничать при создании малых и средних атомных реакторов

Они придут на смену вредным для атмосферы электростанциям на угле

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Чехия и Великобритания будут сотрудничать при создании и совершенствовании малых и средних атомных реакторов, которые придут на смену вредным для атмосферы электростанциям на угле. Об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на Министерство промышленности и торговли Чехии.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела и его британский коллега Эндрю Боуи подписали, согласно агентству, документ, касающийся взаимодействия обеих стран при создании малых и средних атомных реакторов. Чехия в перспективе планирует возвести несколько малых модульных атомных реакторов. Они должны заменить осуществляющие вредные выбросы в атмосферу электростанции, работающие на угле.

Чешские фирмы, как следует из сообщения, будут вовлечены в процесс создания малых и средних атомных реакторов в республике и Великобритании. Сотрудничество в этой сфере значительно укрепит торгово-экономическое сотрудничество обеих стран, отмечает агентство. Прага и Лондон намерены также наладить стратегический диалог при реализации конкретных проектов в области атомной энергетики.