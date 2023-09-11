Россия и Китай создадут новые технологии переработки отходов для рынка АСЕАН

РФ также ведет переговоры по совместным проектам с такими странами АСЕАН, как Мьянма, Вьетнам и Таиланд

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай готовят совместное производство оборудования по переработке отходов для себя и рынка стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Также обсуждается сотрудничество по переработке отходов с Мьянмой, Вьетнамом и Таиландом, заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на Восточном экономическом форуме.

"Достаточно активно обсуждаем с Китаем, с крупнейшими компаниями, занимающимися производством оборудования для нашей отрасли, совместные проекты по замещению того вида оборудования, которое мы до определенного промежутка времени импортировали с рынков западных стран. При этом с целью не просто их импортозаместить, а создать новые технологии, которые можно было бы использовать совместно с китайскими компаниями не только на рынке России, либо Китая, но в том числе и на рынках стран АСЕАН", - сказал Буцаев на бизнес-диалоге "Россия - АСЕАН".

Также Россия ведет переговоры по совместным проектам с такими странами АСЕАН, как Мьянма, Вьетнам и Таиланд. С Мьянмой прошли переговоры с крупнейшими городами по инфраструктурным проектам на базе технологий, которые существуют в России, либо технологий, которые страны совместно готовы разрабатывать в рамках научно-исследовательских программ. При этом РЭО определяет финансовые параметры крупного инфраструктурного проекта по переработке отходов в столице Мьянмы. "В первую очередь, это будут твердые коммунальные отходы, с особым акцентом на переработку органических отходов и получения сырья для возможного использования в строительстве и благоустройстве", - добавил Буцаев.

С Таиландом РЭО обсуждает аналогичный проект, связанный со строительством инфраструктуры по переработке отходов, начиная с пластиковых, картонно-бумажных, стеклобоя и заканчивая проектами переработки промышленных и строительных отходов. В марте в рамках подготовки к восьмому заседанию смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству представители стран обсудили возможность выхода на подписание соответствующих коммерческих сделок.

С Вьетнамом также активно развиваются переговоры относительно развития принципов экономики замкнутого цикла, отметил Буцаев. Идут обсуждения проектов по коммунальным и промышленным отходам. Есть договоренность относительно визита осенью 2023 года во Вьетнам для проведения оценки существующей в стране системы обращения с отходами и возможности сформировать предложения по строительству мощностей в крупнейших городах страны, уточнили в РЭО.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.