Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник торговались разнонаправленно

Одна из причин продолжения снижения акций - ожидание решения ЦБ по ключевой ставке в конце недели, считает эксперт "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций начал утро новой недели с заметного снижения. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,65%, до 3 122,37 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 2,08%, до 1 033,50 пункта. Курс доллара снизился на 2,74%, закрывшись на отметке 95,10 рубля, евро - на 2,43%, до 102,25 рубля, юань - на 1,91%, до 13,013 рубля.

Одна из причин продолжения снижения акций - ожидание решения ЦБ по ключевой ставке в конце недели, считает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев. "Даже ввиду отсутствия явного консенсуса, хотя большая часть экспертов и склоняется все-таки к ее повышению до 14%, продолжает происходить переток активов из рисковых в облигации. На фоне того, что рынок выглядит достаточно "перегретым", удорожание денег для бизнеса не облегчит ему ситуацию. Да и динамика ослабления рубля, помогавшая росту акций, сейчас заметно снизилась", - сказал эксперт.

Определенную поддержку российским долевым бумагам оказывают цены на нефть, продолжающие удерживать комфортный уровень выше $90 за баррель.

Новости с международных рынков также не давали дополнительных стимулов для того или иного направления, добавил Шепелев. Эксперт выделил коррекцию компании Apple, акции которой несколько снизились от своего недавнего максимума. "Завтра Apple проведет свою регулярную презентацию новых продуктов, от которой мы не ждем революционных изменений, но значительный объем уже существенно устаревших устройств на руках пользователей может предоставить технологическому гиганту хороший рынок сбыта", - считает специалист.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ТГК-1 (+3,52%), расписки X5 Retail Group (+3,14%), привилегированные акции "Транснефти" (+2,53%), бумаги "М.Видео" (+2,50%), акции "Газпром нефти" (+2,04%), котировки "Полюса" (+1,33%). Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка отступили от максимумов сессии и подорожали на 0,1% и 0,2% соответственно.

"Расписки X5 Retail Group и ТГК-1 повышались без очевидных фундаментальных сигналов. "Транснефть" в рамках Восточного экономического форума сообщила о сохранении плана прокачки нефти в 2023 году, несмотря на продление Россией добровольного сокращения добычи. Кроме того, инвесторы ждут сплита акций компании", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акции "М.Видео" перешли к восстановлению на фоне сообщений об увеличении оборота на 40% год к году в июле - августе и прогнозов снижения отношения показателя долг/ EBITDA ниже 4х в текущем году. "М.Видео-Эльдорадо" в 2024 году может также представить обновленную стратегию развития, добавила специалист. Поддержку акциям "Полюса" в начале недели оказывали новости о планах компании запустить производство на Чульбаткане.

Сбербанк в понедельник заявил, что за январь - август заработал 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в августе, в частности, получил порядка 141 млрд руб. чистой прибыли, - напомнила специалист.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "Русснефти" (-8,09%), расписки "Циана" (-6,70%), расписки Ozon (-4,24%), бумаги VK (-3,68%), акции ОГК-2 (-3,19%), котировки "ПИК" (-3,03%), бумаги "ЛСР" (-2,53%). По большинству акций продолжалась фиксация прибыли в условиях отсутствия новых поводов для покупок, считает Кожухова. Мосбиржа также сообщила, что 18 сентября приостановит торги акциями VK в "стакане Т+1" в связи с редомициляцией компании.

Прогноз на 12 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 12 сентября по индексу Мосбиржи - 3 000 - 3 120 пунктов. Прогноз курса доллара на 12 сентября - 95,7-96 рублей. Во Freedom Finance Global полагают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 95-97 рублей, евро/рубль - в коридоре 102-104 рубля, юань/рубль - в интервале 13-13,4 рубля.