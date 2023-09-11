Новые культурно-образовательные комплексы позволят создать 5 тыс. рабочих мест

Владимир Путин по видеосвязи принял доклад о создании музейных и культурно-образовательных комплексов во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе

Владимир Путин по видеосвязи принял доклад о создании музейных и культурно-образовательных комплексов во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, вместе с созданием комплексов возводится комфортное жилье для преподавателей и артистов, благоустраивается прилегающая территория

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Музейные и культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе позволят создать в регионах 5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Музейные и культурно-образовательные комплексы в городах Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь принесут в регионы другой уровень культуры. Я уже не говорю о том, что 5 тыс. рабочих мест создается, 2,3 тыс. учеников, людей, обучающихся искусству", - сказал он в ходе доклада президенту.

По словам вице-премьера, вместе с созданием музейных и культурно-образовательных комплексов возводится комфортное жилье для преподавателей и артистов, благоустраивается прилегающая территория. При создании объектов применяются самые современные технологические решения и материалы. Также все объекты оснащаются новейшим оборудованием, необходимым для функционирования учреждений культуры.

Музейный и культурно-образовательный комплекс во Владивостоке расположен на двух площадках: образовательный комплекс на острове Русском, музейный и театрально-образовательный комплекс на сопке Орлиное гнездо. Объекты образовательного комплекса завершены в полном объеме, с 1 сентября 2023 года здесь начат образовательный процесс. "До конца следующего года на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке мы должны закончить строительство театрально-музейного комплекса. Это потребует дополнительной мобилизации, пересмотра графиков поставок и финансирования", - подчеркнул Хуснуллин.

Образовательный комплекс в Кемерово начал обучение студентов в 2022 году. В настоящее время обучение проходят более 200 учеников учреждений культуры. Он включает в себя филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, общеобразовательную школу, два интерната для учеников, общежитие для студентов филиала Российского государственного института сценических искусств, а также два многоквартирных дома с полностью меблированными квартирами для преподавателей и артистов. Сегодня продолжаются строительно-монтажные работы на объектах музейного и театрального-образовательного комплекса, которые будут закончены также в 2024 году.

По словам вице-премьера, музейный комплекс в Калининграде будет введен в эксплуатацию в конце текущего года. Проект реализуется совместно с Государственной Третьяковской галереей и включает в себя порядка 16 выставочных залов. Сам театрально-культурный центр будет закончен в конце 2024 года. "Была попытка блокировки поставки стройматериалов, но, несмотря на все эти трудности, мы организовали логистику: и паромную переправу, и цемент, и материалы, все возили", - уточнил Хуснуллин.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.