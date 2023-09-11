Правительство Украины передало активы Артемия Лебедева в фонд госимущества

В фонде сообщили, что речь идет о двух квартирах в Киеве площадью 138,5 кв. м и 193,2 кв. м

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило передачу активов подсанкционного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Фонд госимущества Украины (ФГИУ). Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля и пропагандиста Артемия Лебедева в управление Фонда государственного имущества Украины. В июле Высший антикоррупционный суд в полном объеме удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и изъял эти активы", - говорится в сообщении. В фонде добавили, что указанные активы включают две квартиры в Киеве площадью 138,5 кв. м и 193,2 кв. м.

На Украине против Лебедева введены санкции. 21 марта Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинения в оправдании действий РФ после того, как он посетил Запорожскую АЭС.