11 сентября, 16:35
Восточный экономический форум

Глава Приморья попросил Путина поддержать создание климатической лаборатории

Кадры встречи Владимира Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко
© Kremlin.ru

По словам Кожемяко, такая лаборатория была бы полезна для всего Дальнего Востока, она помогла бы "предсказывать тайфуны, заранее предугадывать направления дождевых потоков"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Приморья Олег Кожемяко попросил президента России Владимира Путина о поддержке при создании климатической лаборатории на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Собирались с учеными, вместе с ДВО РАН на предмет того, что изменения климата постоянно вынуждают нас "бить по пяткам", постоянно ликвидировать последствия. Было предложение с их стороны о создании на базе ДВО РАН климатической лаборатории. Просим поддержать", - сказал он на встрече с главой государства на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам главы Приморья, такая лаборатория была бы полезна для всего Дальнего Востока, она помогла бы "предсказывать тайфуны, заранее предугадывать направления дождевых потоков".

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По предварительным данным, ущерб от паводка оценивается в 7,7 млрд рублей, и эта сумма пока не окончательная.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичПриморский крайДальний ВостокВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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