Украина и фирма из ФРГ намерены развивать "зеленую" энергетику в зоне отчуждения ЧАЭС

По мнению украинской стороны, это повысит надежность электроснабжения близлежащих населенных пунктов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Украина при содействии германской компании намерена развивать "зеленую" энергетику в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Укрэнерго".

"Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения и немецкая компания NOTUS Energy Invest Ukraine подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития проектов возобновляемой энергетики на территории 30-километровой зоны возле ЧАЭС", - говорится в сообщении.

По мнению украинской стороны, это повысит надежность электроснабжения близлежащих населенных пунктов.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики, в результате которой радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории СССР. Вокруг станции была создана 30-километровая зона отчуждения, на АЭС проведены работы по дезактивации, все ее блоки выведены из эксплуатации.