"ПРО.Креатус" начал прием заявок на бесплатный курс по интеллектуальному праву для бизнеса

Программа стартует 23 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский образовательный проект "ПРО.Креатус" начал прием заявок на бесплатный курс обучения интеллектуальному праву для владельцев бизнеса, топ-менеджеров и индивидуальных предпринимателей, программа стартует 23 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, являющегося организатором проекта совместно с Агентством креативных индустрий (АКИ) при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Начался прием заявок на участие в третьем потоке бесплатного образовательного проекта "ПРО.Креатус", курс стартует 23 сентября. Программа, посвященная интеллектуальному праву, разработана специально для владельцев бизнеса, топ-менеджеров и индивидуальных предпринимателей в креативной сфере. Регистрация на обучение открыта на сайте АКИ в разделе "Образование". Проект направлен на повышение правовой грамотности в сфере управления интеллектуальной собственностью и нематериальными активами", - говорится в сообщении.

Курс продлится четыре недели. Участники разберут с экспертами кейсы из реальной практики, познакомятся с ключевыми судебными решениями в сфере творческого бизнеса, а также научатся рассматривать интеллектуальную собственность как основной инструмент повышения доходности, выстраивать "дизайн-мышление" и поэтапно реализовывать свой проект от идеи до монетизации, минимизируя риски и ошибки, рассказали в пресс-службе.

Выпускниками предыдущих двух потоков стали более 60 руководителей, представляющих 10 креативных индустрий: сферу исполнительских искусств, музыки, кино и анимации, арт-индустрии, издательской деятельности и новых медиа, сферу разработки ПО и компьютерных игр, рекламы, архитектуры, моды и дизайна, говорится в сообщении. Замгендиректора по развитию креативных индустрий АКИ Константин Бучнев отметил роль проекта в укреплении творческой экономики Москвы.

"Мы уже второй год ориентируемся на запрос самих креативных индустрий и будем дальше совершенствовать образовательную программу. Пройдя ее и получив мощную базу в сфере интеллектуального права, креативные предприниматели могут уверенно подавать заявки на участие в других проектах Агентства креативных индустрий. Мы хотим, чтобы выпускники "ПРО.Креатус" интегрировали знания и навыки, полученные в процессе обучения, в развитие столичного креативного рынка", - цитирует Бучнева пресс-служба.

По словам директора Digital IP Екатерины Чуковской, организаторы будут в течение 11 месяцев после окончания обучения поддерживать выпускников и консультировать их по правовым вопросам, связанным с ведением их деятельности. Планируется также опробовать новые форматы повышения правовой грамотности, в частности, проводить стратегические сессии среди выпускников. "У нас много идей. То, какие из них будут реализованы, во многом зависит от того, что интересно самим участникам проекта", - сказала Чуковская, которую цитирует пресс-служба.