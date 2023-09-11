В Северной Осетии начали работу по реконструкции старого терминала аэропорта Владикавказа

В пресс-службе главы и правительства региона сообщили, что концепция проекта будет готова в октябре 2023 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии начали работу по реконструкции старого терминала аэропорта Владикавказа, строительная концепция объекта будет представлена до середины октября, сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии по итогам профильного совещания. По замыслу властей, на месте старого комплекса будет открыт терминал международных рейсов.

"Гендиректор ОАО "Международный аэропорт "Владикавказ" Сергей Чалов проинформировал о начале проектирования международного пункта пропуска. По его словам, на эти цели из федерального бюджета выделено 50 млн рублей, определен подрядчик, с которым заключен договор. <...> Первоочередная задача - согласование концепции пункта пропуска, которая должна быть представлена до середины октября проектировщикам", - говорится в сообщении.

Сейчас и внутренние, и международные вылеты осуществляются из здания нового терминала аэропорта, который был открыт в конце 2022 года. Старое здание аэропорта, построенное более 40 лет назад, сейчас не используется для приема и отправки пассажиров. При этом турпоток в регион растет - в том числе в условиях строительства новых туристических комплексов и горнолыжного курорта.

Ранее компания "Новапорт холдинг" (крупнейшая в России сеть региональных аэропортов) заявляла о намерении провести реконструкцию старого терминала. При этом компания просила о федеральной поддержке в части технического перевооружения и дооснащения аэропортового комплекса в размере 500 млн рублей, сообщали ранее власти республики. "Новапорт холдинг" также управляет новым аэропортом Владикавказа.

По итогам первого полугодия 2023 года пассажиропоток аэропорта вырос на 23% по сравнению с аналогичны периодом прошлого года, до 390,4 тыс. пассажиров.