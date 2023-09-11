В Коми направят 1,8 млрд рублей федерального кредита на создание 25 современных котельных

Глава региона Владимир Уйба также сообщил, что 46 котельных переведут на биотопливо

СЫКТЫВКАР, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Коми направят 1,8 млрд рублей специального казначейского кредита из федерального бюджета на строительство 25 современных котельных, которые заменят работающие на угле и дорогостоящем мазуте, сообщил глава региона Владимир Уйба.

"Республика Коми получила специальный казначейский кредит из федерального бюджета в размере 1,8 млрд рублей на модернизацию котельных с переводом их на биотопливо. <…> На эти средства мы построим новые пеллетные блочно-модульные котельные взамен 18 твердотопливных угольных. <…> Еще две мазутных котельных модернизируем и пять котельных на биотопливе построим в Удорском, Корткеросском и Усть-Куломском районах. Всего благодаря федеральной поддержке появятся 25 новых, технологически современных котельных", - сообщил руководитель региона в видеообращении, оно размещено в его Telegram-канале.

Как отметил глава республики, еще в 2020 году он дал поручение правительству и Минстрою Коми постепенно перевести угольные и мазутные котельные на более экологичные газ, где есть такая возможность, и биотопливо - пеллеты, брикеты, дрова, щепу. Если к началу отопительного периода 2021-2022 годов в эксплуатацию было 45 котельных на биотопливе, то в предыдущий сезон их число возросло до 58. В этом году на биотопливо переведут еще 46 котельных, их общее количество возрастет до 104 (всего в регионе насчитывается 356 коммунальных котельных).

Вместе с этим в Коми стимулируют производство биотоплива. С 2021 года правительство предоставляет субсидии организациям и предпринимателям по возмещению затрат на создание, модернизацию и расширение производства пеллет и топливных брикетов. В региональном бюджете на это предусмотрено 50 млн рублей. В предыдущие два года поддержкой воспользовались 11 организаций, получив 30 млн бюджетных средств и вложив около 600 млн рублей частных инвестиций. В этом году размер субсидии увеличен с 30% до 50% от понесенных затрат, субсидии выдаются в размере до 5 млн рублей, сообщил руководитель региона.