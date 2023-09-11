В Севастополе планируют решить проблему с перебоем с дизельного топлива на автозаправках

Губернатор города Михаил Развожаев поручил контролировать цены на заправках, чтобы пресечь все попытки спекуляций

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Севастополя решат возникшие проблемы с нехваткой дизельного топлива на ряде автозаправок города до середины вторника. На одной из крупнейших сетей АЗС города дизельное топливо уже в наличии, задержек в поставках бензина на городские заправки нет, сообщил на заседании правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Главный вопрос у нас - дефицит топлива. Что касается бензина - здесь нам удалось пока обеспечить некую синхронность поставок. Последние дни нагоняется ажиотаж по поводу дизельного топлива. Сегодня ночью этот вопрос должен закрыться. Цистерны будут в Севастополе уже сегодня ночью и завтра, во вторник, начнут развозку на все заправки "Atan" (одна из крупнейших сетей города - прим. ТАСС), где его не было", - сообщил Развожаев.

Он уточнил, что полностью проблема дефицита дизельного топлива в Севастополе на заправках "Atan" будет решена завтра до середины дня. На другой крупнейшей сети АЗС города - "TES" уже есть запас дизельного топлива, поскольку сегодня пришли два вагона с топливом.

Развожаев также поручил контролировать цены на заправках, чтобы пресечь все попытки спекуляций. "Сейчас волнует дефицит, но и по стоимости люди начинают задавать вопросы. Понятно, есть объективные издержки, но есть и факты, когда на отдельных заправках цена значительно завышается", - отметил губернатор. Он поручил организовать проверки по факту роста цен, а о выявленных фактах сообщать в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее в соцсетях писали об отсутствии дизельного топлива на многих заправках города. Кроме этого, жители жаловались и на значительный рост цен. Развожаев сообщал, что проблема дефицита дизельного топлива будет решена до конца суток субботы, 9 сентября, однако на многие заправки города дизель за выходные так и не поступил, а там, где топливо было в наличии, его средняя цена составляла более 73 рублей за литр.

Власти Севастополя также направили обращение в Минэнерго и Минтранс России об увеличении пропускной способности Керченской паромной переправы, а также возможного привлечения частных судов для обеспечения региона бесперебойными поставками бензина.