"Трансконтейнер" планирует увеличить перерабатывающую способность терминалов

Рост более чем на 1 млн ДФЭ ожидается до 2026 года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") планирует увеличить перерабатывающую способность контейнерных терминалов более чем на 1 млн ДФЭ (20-футовый эквивалент, условная единица учета парка контейнеров и объема контейнерных перевозок). Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Виталий Евдокименко на полях Восточного экономического форума.

"Трансконтейнер" увеличит перерабатывающую способность своих контейнерных терминалов до 2026 года более чем на 1 млн ДФЭ", - сказал он.

Евдокименко добавил, что в Московском транспортном узле компания начала строительство терминала перерабатывающей способностью на первом этапе более 400 тыс. TEU (единица измерения груза, равная объему одного 20-футового контейнера) с возможностью дальнейшего его увеличения на 600 тыс. TEU.

"Таким образом, после полной реализации данного проекта к 2026 году мощности компании в столичном регионе увеличатся с 450 тыс. до объема свыше 1 млн TEU. Всего же после реализации основных инвестиционных проектов в сфере развития терминальных мощностей их прирост к 2026 году по всей России превысит 1 млн TEU", - отметил он.

Также "Трансконтейнер" рассматривает возможность строительства до 2016 года контейнерного терминала в Кемерово на 150 тыс. TEU, что позволит разгрузить Восточный полигон.

Ранее компания сообщала, что планирует увеличить суммарную мощность 5 контейнерных терминалов в Сибири до 1 млн ДФЭ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.