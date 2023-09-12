В "Трансконтейнере" считают целесообразным продление срока службы подвижного состава

Гендиректор компании Виталий Евдокименко пояснил, что это необходимо в связи с дефицитом предложения и ростом цен

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Трансконтейнер" считает целесообразным вернуться к вопросу продления срока эксплуатации подвижного состава в связи с дефицитом предложения. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Виталий Евдокименко на полях Восточного экономического форума.

"Из-за дефицита предложения цены на подвижной состав растут. С начала года стоимость платформ выросла на 30%. Фитинговая платформа еще год назад стоила 3,2-3,5 млн [рублей], а сегодня она уже стоит 5 млн (без НДС). Поэтому мы считаем целесообразным вернуться к теме продления срока службы подвижного состава. В 2013 году правительство приняло решение о запрете продления срока службы подвижного состава и запрете курсирования вагонов с продленным сроком службы по российским железным дорогам", - сказал он.

Евдокименко отметил, что мощности вагоностроительных предприятий ограничены и лимитированы. Их производственная программа размещается в наиболее эффективных высокомаржинальных сегментах - это производство полувагонов, хопперов и цистерн.

"По остаточному принципу организуют производство платформ для перевозки контейнеров. Если в 2021 году был достигнут пик производства - почти 25 тыс. платформ, то в прошлом году было произведено 12,3 тыс., на этот год прогнозируется 8 тыс., а на 2024 - 6,5 тыс.", - подчеркнул Евдокименко.

После принятия запрета продления срока службы подвижного состава, парк с истекшим сроком был выведен из эксплуатации. При этом продление было разрешено по отдельным видам состава.

"Трансконтейнер", по словам Евдокименко, в частности, смог бы продлить срок службы состава и использовать его для перевозок, но с обязательным соблюдением всех требований к безопасности перевозок.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.