Минтранс рассматривает возможность продления срока службы вагонов без модернизации

Подтверждение характеристик и проведение лабораторных испытаний позволит пролонгировать эксплуатацию подвижного состава, сообщил замглавы министерства Валентин Иванов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ рассматривает возможность продления срока эксплуатации вагонов без проведения модернизации. Для этого планируется проводить сертификацию и испытания, сообщил журналистам замглавы министерства Валентин Иванов.

"В рамках этой части прирабатывался новый порядок определения назначенного срока службы и возможности его продления. <…> Мы видим не жесткое назначение назначенного срока службы и не возможности его дальнейшего продления, а возможность пролонгации при соответствующих мероприятиях по подтверждению качества продукции. Это либо будет модернизация, какая сейчас предусмотрена, но кроме этого мы хотим внести еще возможность сертификации и испытаний для того, чтобы без самой модернизации подтвердить, что данная продукция может эксплуатироваться еще определенный срок. И тем самым продлевать срок его полезного использования", - сказал он.

Иванов отметил, что на сегодня продлить срок службы подвижного состава возможно только через модернизацию. Подтверждение характеристик и проведение лабораторных испытаний позволит продлить срок службы вагонов.

Нормативный срок службы вагонов в зависимости от их типа составляет от 22 до 40 лет: для полувагонов - 22-32 года, нефтебензиновых цистерн - 32 года, платформ - 40 лет. После этого срока подвижной состав не допускается на пути общего пользования, а продление нормативного срока службы по большинству типов вагонов на сегодня не предусмотрено.