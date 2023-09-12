Омбудсмен заявил о необходимости переноса сроков охоты на оленя для народов Севера

По словам Константина Роббека, местным жителям стало труднее вести свой исконный промысел

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Сроки охоты на дикого северного оленя необходимо перенести с зимы на весну, чтобы позволить коренным малочисленным народам Севера (КМНС) сохранить свой промысел. Об этом сообщил уполномоченный по правам КМНС в Республике Саха (Якутия) Константин Роббек на семинаре-совещании с Генпрокуратурой России на Восточном экономическом форуме.

"После того, как были изменены сроки охоты на дикого северного оленя с марта на январь, коренным народам Севера стало труднее вести свой исконный промысел. Охотиться приходится в суровых условиях, <…> на Севере морозы могут быть до минус 50-55 градусов. Такое время для охоты небезопасно для здоровья. Кроме того, какая может быть охота зимой? <…> Поэтому сроки охоты необходимо перенести", - заявил Роббек.

По словам омбудсмена, многие представители коренных народов могут не успеть в таких условиях закончить свой сезон и освоить квоты.

Дикий северный олень в России распространен от Карелии до Чукотки. Некоторые его виды занесены в Красную книгу РФ. По информации ученых, несколько десятилетий назад насчитывалось 2-2,2 млн диких северных оленей, тогда как сегодня их около 1 млн особей. В 2021 году изменили сроки охоты на дикого северного оленя с весны на зиму, эту меру ввели для сохранения популяции животного.