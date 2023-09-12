В Якутии направили почти 50 млн рублей на развитие домов искусства олонхо

Поддержку получат дома олонхо в 10 различных районах республики, субсидии направят на постановку спектаклей, культурно-массовые мероприятия, закупку аппаратуры, пошив костюмов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии в 2023 году предусмотрели почти 50 млн рублей на развитие сети домов олонхо - древнейшего эпического искусства народа саха, средства направят на проекты и укрепление материально-технической базы. Об этом сообщила ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.

"В 2023 году из государственного бюджета региона предусмотрена субсидия на реализацию творческих проектов и укрепление материально-технической базы 10 домов олонхо Республики Саха (Якутия) в размере свыше 49,7 млн рублей. В данный момент заключены соглашения между Минкультуры Якутии и органами местного самоуправления о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования", - сказала Силина.

Как отметила замминистра, в 2022 году глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о единой системе домов олонхо и мерах государственной поддержки олонхосутов (якутских народных сказителей), запевал осуохая (круговой танец, сопровождаемый импровизационным пением), кузнецов и народных мастеров как носителей традиционного культурного наследия.

Так, поддержку получат дома олонхо в 10 различных районах республики. Субсидии направят на постановку спектаклей по мотивам олонхо, культурно-массовые мероприятия, закупку аппаратуры, пошив костюмов.

Олонхо объявлено ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества и занимает центральное место в якутском фольклоре. Поэмы длиной в среднем в 10-15 тыс. стихотворных строк исполняются олонхосутами с певческим и актерским мастерством и даром импровизации, пение чередуется с речитативом.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.