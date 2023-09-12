Гендиректор ЗОМЗ рассказал об ущербе предприятию из-за взрыва на складе пиротехники

По словам Константина Перцева, утрачена котельная, а это сотни миллионов рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ущерб, причиненный Загорскому оптико-механическому заводу (ЗОМЗ, входит в холдинг "Швабе" Ростеха) в результате взрыва, прогремевшего в августе неподалеку от территории ЗОМЗ на складе с пиротехникой, исчисляется сотнями миллионов рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор предприятия Константин Перцев.

"Очевидно, что говорить о величине ущерба рано, но с учетом того, что мы утратили котельную - это точно сотни миллионов. Надо понимать, что может быть много скрытых повреждений. Пока что описываем только визуальный урон: обрушившиеся подвесные потолки, внутренние перегородки, выбитые двери и окна. Сейчас продолжается проверка и определяются участки, где, вероятно, потребуется инструментальное обследование несущих конструкций", - сказал он.

По словам Перцева, сейчас на территории предприятия возводится новая котельная, которую планируется запустить до конца октября. Вместе с тем, отметил он, на заводе не пострадали станки, что позволило в течение десяти дней после ЧП запустить все производственные участки.

9 августа в Сергиевом Посаде неподалеку от территории ЗОМЗ на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс" прогремел взрыв. Один сотрудник завода погиб, один числится пропавшим без вести, более 20 пострадали. Взрывной волной выбиты стекла на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях, повреждены здания завода. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.