В Бурятии за два года привлекли более 140 инженеров из других регионов

Речь идет об инженерах-технологах, инженерах-конструкторах, авиационных механиках и техниках

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Реализация госпрограммы по обеспечению кадрами предприятий Бурятии позволила привлечь в республику за два года более 140 инженеров. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя регионального правительства - министр экономики Республики Бурятия Екатерина Кочетова.

"Один из механизмов привлечения трудовых ресурсов - межрегиональная миграция. В Бурятии с 2020 года реализуется подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов" госпрограммы "Содействие занятости населения". В рамках нее в республику с 2020 года привлечено более 140 квалифицированных специалистов из других регионов", - сообщила Кочетова.

По ее словам, речь идет об инженерах-технологах, инженерах-конструкторах, авиационных механиках и техниках, они приехали в Бурятию для работы в сфере промышленности. "В этом году в рамках программы планируется привлечь 53 специалиста для Улан-Удэнского авиационного завода и Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения", - уточнила Кочетова.

Программа позволяет выплачивать специалистам, переехавшим в Улан-Удэ, до 1 млн рублей - подъемные средства, решать вопрос с жильем. В 2024 году количество привлеченных людей нужных профессий планируется увеличить до 66 человек и расширить список предприятий - участников программы. Присоединятся организации, работающие в сфере медицины, добычи, строительства и энергетики. "Мы направили информационные письма о реализации республиканской программы в Забайкальский край, Иркутскую, Новосибирскую, Томскую, Нижегородскую и Тамбовскую области", - добавила зампред регионального правительства.

25 июля в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ на местных предприятиях, в том числе на Улан-Удэнском авиазаводе побывал премьер-министр России Михаил Мишустин. На встрече с ним глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в регионе в настоящее время рекордно низкий уровень по безработице, но наблюдается дефицит специалистов, в том числе врачей, учителей, инженеров, строителей. По данным министерства экономии республики, кадровая потребность на 2023 год составляет более 19 тыс. человек.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.