Амурский судозавод модернизируют до 2027 года

В план модернизации включили проекты строительства транспортного дока и спускового док-понтона в Комсомольске-на-Амуре, а также реконструкции гидротехнических сооружений на предприятии

ХАБАРОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Модернизацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае проведут до 2027 года. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли региона Евгений Романов в рамках Восточного экономического форума.

"Ряд инвестиционных проектов по модернизации производства реализуется на Амурском судостроительном заводе в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" за счет средств федерального бюджета со сроками реализации до 2025 и до 2027 годов", - сообщил Романов.

В частности, в ближайшие два года на предприятии планируется реконструкция и техническое перевооружение цехов, создание сдаточной базы в Приморском крае, сказал министр. В план модернизации завода до 2027 года включили проекты строительства транспортного дока и спускового док-понтона в Комсомольске-на-Амуре, а также реконструкции гидротехнических сооружений на предприятии.

В Хабаровском крае действуют Амурский судостроительный завод и Хабаровский судостроительный заводы. Вопросы развития судостроения на Дальнем Востоке в условиях удлинения глобальных логистических цепочек обсуждаются в ходе форума на сессиях, объединенных темой "Логистика перемен".

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре производит атомные и дизель-электрические подводные лодки, суда специального назначения, корветы, малые ракетные корабли.

Романов сообщил, что для стабилизации экономической ситуации на судозаводах правительство края ведет работу с Министерством промышленности и торговли РФ по их финансовому оздоровлению и докапитализации.

Загрузка предприятий

Амурский судостроительный завод обеспечен загрузкой до 2028 года. По контрактам, заключенным с Минобороны РФ, предприятие ведет строительство серии корветов и малых ракетных кораблей. Гражданское судостроение представлено многофункциональным аварийно-спасательным судном по заказу Минтранспорта РФ и автомобильно-железнодорожным паромом, который заказала Государственная транспортная лизинговая компания для обеспечения сообщения на линии Ванино - Холмск, сказал агентству Романов.

Хабаровский судозавод также загружен заказами на несколько лет вперед, сообщил министр. Предприятие строит краболовное судно для магаданской компании "Маг-си интернешнл", оно уже спущено на воду и отправлено на достроечную базу в Приморский край. Сдача запланирована на середину сентября. Первый краболов уже передали заказчику. Также строится несамоходный землесос для "Судоремонтно-судостроительной корпорации" из Нижегородской области. Эксплуатировать землесос будут в бассейне Амура в Амурской области и в Хабаровском крае при проведении дноуглубительных работ. Несмотря на введение антироссийских санкций, строительство судов на обоих предприятиях ведется по графику.

"Сейчас правительство Хабаровского края совместно с хабаровским судозаводом прорабатывает вопрос определения его как единственного поставщика десантных катеров на воздушной подушке "Мурена". Разработан новый технический проект десантного катера на воздушной подушке амфибийного типа проекта 12061М "Мурена", - сказал Романов.

Он добавил, что ведутся также переговоры с рыбодобывающими компаниями по строительству промысловых судов в рамках проекта государственной программы второго этапа "квоты под киль".

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.