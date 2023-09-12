Погрузка на сети РЖД по итогам года может вырасти на 0,8%

Замглавы холдинга Алексей Шило отметил, что план на сентябрь - увеличить показатель на 0,1% по сравнению с уровем прошлого года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Погрузка на сети железных дорог РФ по итогам года может вырасти на 0,8% по отношению к прошлому году, сообщил журналистам замглавы РЖД Алексей Шило в кулуарах Восточного экономического форума.

"План на сентябрь - плюс 0,1% к уровню прошлого года. План по году мы тоже пока не меняем - плюс 0,8% - это та цифра, к которой будем стремиться по итогам 2023 года", - сказал он.

Ранее РЖД сообщали, что погрузка на железнодорожной сети РФ по итогам августа выросла на 0,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 103,7 млн тонн.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.