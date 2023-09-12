В Генпрокуратуре России анонсировали оформление грузоперевозок в режиме одного окна

Генпрокурор РФ Игорь Краснов пояснил, что изменения вступят в силу 1 марта 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуратура России добилась возможности для перевозчиков грузов оформлять документы в режиме одного окна, а для пересечения ими границы появится электронная очередь. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на Восточном экономическом форуме. По его словам, принятые по настоянию прокуратуры новеллы вступят в силу с 1 марта следующего года.

"В ходе проводимых проверок мы установили многочисленные факты необоснованных отказов в выдаче предпринимателям разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Как правило, это было вызвано несогласованностью административных процедур", - отметил Краснов.

По его словам, Генпрокуратура инициировала принятие федерального закона, благодаря которому весь комплекс действий для получения перевозчиками необходимых документов будет осуществляться по принципу одного окна посредством специальной информационной системы. "Изменения вступают в силу уже 1 марта следующего года", - заметил генпрокурор.

В свою очередь, отметил он, низкая пропускная способность погранпереходов, их недостаточное оснащение и не всегда продуманная логистика также негативно сказывались на бизнес-процессах участников внешнеэкономической деятельности.

"После моего обращения в Совет безопасности РФ на законодательном уровне определены правовые основы для внедрения электронной очереди при пересечении государственной границы", - сообщил Краснов. Этот закон частично вступил в силу с 1 сентября, оставшиеся положения начнут действовать с 1 марта 2024 года.

Прокуроры в ходе надзора обеспечили исполнение мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 26 соответствующих объектов на границе.