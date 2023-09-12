Генпрокуратура предложила ФАС уделять больше внимания тарифам на энергию

Глава ведомства Игорь Краснов отметил, что эта проблема затрагивает интересы малого и среднего бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России призвала Федеральную антимонопольную службу уделить больше внимания формированию региональных тарифов на энергоресурсы, а также вопросам равного доступа потребителей к энергосетям. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Проблемы непрозрачных и завышенных тарифов на рынке энергоресурсов, отказов в подключении к сетям являются острыми для бизнеса в абсолютном большинстве регионов страны", - признал генпрокурор, заметив, что нередко слышит об этом от предпринимателей и читает в обращениях в Генпрокуратуру.

По его словам, по итогам проведенной в 2023 году по поручению президента РФ прокурорской проверки исполнения законодательства в сферах электроэнергетики и газификации Федеральной антимонопольной службе предложено организовать дополнительные мероприятия по прогнозированию тарифов на энергоресурсы, обеспечить равный доступ потребителей к сетям и услугам. "Эта проблема в значительной степени затрагивает интересы малого и среднего бизнеса", - заметил Краснов.

Кроме того, прокуратура указала Минэнерго России на нарушение сроков исполнения мероприятий по соединению газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток с единой системой газоснабжения, прежде всего в целях приоритетного обеспечения потребностей внутреннего рынка.

"Не сомневаюсь, положительное решение этих вопросов позитивно отразится на стоимости энергоресурсов для предприятий, особенно здесь, в Дальневосточном федеральном округе", - отметил генпрокурор.