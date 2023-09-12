12 сентября, 00:44
Восточный экономический форум

Краснов: прокуратура будет пресекать завышение оценок рисков для проверок бизнеса

Генпрокурор России пояснил, что подобные факты "получают надлежащую правовую оценку"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуратура будет давать принципиальную оценку случаям завышения степени рисков для проведения проверок бизнеса. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Мы намерены и в дальнейшем принципиально подходить к даче санкций на проверки бизнеса. То же касается и необоснованного завышения органами контроля индикаторов риска, которые вразрез с соответствующим поручением главы государства нередко используются как повод проверить абсолютно неопасные производства", - сказал генпрокурор. По его словам, подобные факты "получают надлежащую правовую оценку со стороны прокуроров".

Краснов сообщил, что прокурорами для снижения административной нагрузки на бизнес "только в Дальневосточном федеральном округе на текущий год отклонено три четверти предложений проверяющих органов при согласовании как плановых проверок, так и внеплановых мероприятий". Кроме того, в первом полугодии по требованиям прокуроров в ДФО обременительные обязанности и избыточные требования исключены из почти 1,3 тыс. правовых актов. 

Теги:
РоссияКраснов, Игорь ВикторовичВосточный экономический форум
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