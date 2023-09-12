ГП потребовала лишить права морского вылова выведшую 22 млрд рублей группу компаний

Генпрокурор России Игорь Краснов пояснил, что ведомство инициировало расторжение в судах более 50 договоров о закреплении долей на вылов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России подала иски в суд о лишении права на вылов морепродукции группу компаний, которая вывела в офшоры 22 млрд рублей доходов от вылова. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Нами инициировано расторжение в судах более 50 договоров о закреплении долей на вылов, предоставленных группе компаний, которая вывела за рубеж через офшорные юрисдикции свыше 22 млрд рублей, полученных от реализации морепродуктов", - сообщил генпрокурор, не назвав ответчика.

По его словам, "в настоящее время под контролем прокуроров Росрыболовством перераспределены квоты на добычу свыше 5 тыс. тонн ценных биоресурсов".

Целью работы прокуроров Краснов назвал "наведение порядка в сфере оборота водных биологических ресурсов, которыми данный макрорегион [Дальний Восток] особенно богат".