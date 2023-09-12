Генпрокурор РФ поручил оценить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке

Такие меры предпринимаются для привлечения квалифицированных рабочих кадров в регион, отметил Игорь Краснов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам оценить объемы строительства жилья и социальной инфраструктуры для привлечения работников на Дальний Восток.

"Ускоренный экономический рост на Дальнем Востоке зависит не только от снижения административного давления на бизнес. Мы понимаем, что данный процесс невозможен без квалифицированных рабочих кадров. А для их привлечения необходимы жилье и в целом развитая социальная инфраструктура", - отметил генпрокурор, выступая на Восточном экономическом форуме.

В этой связи, по его словам, он поручил прокурорам "оценить ее соответствие имеющимся и прогнозируемым потребностям, а также соблюдение требований законодательства при строительстве, ремонте объектов, целевое расходование затраченных на это бюджетных средств".

Прокуроры и дальше будут уделять повышенное внимание вопросам доступности образования, медицинских, социальных услуг, поддержки туристической сферы, развития культурных комплексов в рамках надзора за исполнением законов в ходе реализации нацпроектов, заметил Краснов.

Он напомнил, что государством на протяжении многих лет последовательно реализуется целый ряд специальных программ социально-экономического развития Дальнего Востока, создаются особые благоприятные условия для ведения бизнеса. Прокуратура, в свою очередь, в рамках своих полномочий обеспечивает законность этих процессов. "Это в том числе касается соблюдения прав резидентов территорий с льготными экономическими режимами, предоставления им земельных участков, кредитов, налоговых послаблений и других преференций", - отметил генпрокурор.