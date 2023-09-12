Росрыболовство предлагает провести экспедиции в Африку для изучения рынка

Глава ведомства Илья Шестаков сообщил, что пока не совсем понятно, какая на материке ситуация с портовой инфраструктурой

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство предлагает провести две научно-исследовательские экспедиции в Восточную и Западную Африку для изучения возможностей наращивания объемов добычи рыбной продукции. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе сессии ВЭФ "Мировой океан: глобальные возможности для российского флота".

Как рассказал глава ведомства, у страны имеются все возможности наращивать объем добычи в экономической зоне РФ. "Я, конечно, говорю про иваси, и про минтай, но нам очень важно смотреть за пределы экономической зоны, что мы можем ловить", - пояснил он.

"У нас уже есть компании, которые активно давно торгуют за пределами экономической зоны. Здесь мы, конечно, прежде всего говорим об Африканском континенте. Нам надо смотреть и на Восточную Африку. Сейчас по итогам саммита "Россия-Африка" готовится перечень поручений. Мы предлагаем туда внести поручение, чтобы осуществить две научно-исследовательские экспедиции в Восточную Африку, в Западную Африку, чтобы мы понимали какой ресурс там есть", - сказал Шестаков.

"Да, сложный регион. Не совсем понятно, что там в портовой инфраструктурой. Но мы видим, что здесь большая перспектива", - отметил Шестаков.

Он также рассказал, что имеется несколько компаний, которые также планируют работать в Антарктике.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.