ВНИРО: первые анализы добытой после сброса воды с "Фукусимы" рыбы не вызвали опасений

Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин пояснил, что ученые рыбохозяйственной науки дают достаточно хороший прогноз

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Первые анализы рыбы, выловленной после сброса воды с АЭС "Фукусима", не вызвали опасений у российских ученых. Об этом сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин на сессии Восточного экономического форума "Мировой океан: глобальные возможности для российского флота".

"Первые анализы, которые мы получили, в том числе и по анализу тканей рыб, говорят о том, что нам опасаться нечего. Наши ученые рыбохозяйственной науки прогноз дают достаточно хороший. Не знаю, как будет у японцев, но у российских рыбаков все будет в порядке", - сказал он.

Колончин отметил, что окончание экспедиции ожидается в конце сентября.

В конце августа Росрыболовство поручило ВНИРО оценить состояние водных ресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС "Фукусима-1". Уточнялось, что экспедиция позволит убедиться в безопасности акватории Южно-Курильского района, а также отсутствии рисков для осуществления промысла дальневосточными рыбаками.

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.