Гендиректор Росатома допустил создание крупных АЭС на Дальнем Востоке

По мнению Алексея Лихачева, это создаст условия не только для развития промышленности, но и для экспорта электроэнергии

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Атомные станции большой мощности могут быть построены на Дальнем Востоке, что позволит экспортировать электроэнергию. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на VIII Восточном экономическом форуме.

"Если говорить про нашу основную работу, я бы добавил нашу мечту - прийти на Дальний Восток с крупной атомной генерацией. <...> Сейчас идет работа над генеральной схемой размещения энергомощностей на период до 2042 года. Не могу предвосхитить события, поскольку это будет правительственное решение. Но всерьез рассматривается создание крупных генерирующих мощностей на Дальнем Востоке - это Приморский край, Хабаровск. И в этом смысле возникают дополнительные условия не только для развития промышленности, но и для возможного экспорта электроэнергии", - подчеркнул глава атомной отрасли.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.