Эксперт оценила потенциал роста турпотока в Приморье, на Камчатку и Сахалин

По словам руководителя проектного офиса ООО "ПроГород" Ксении Титовой, поток туристов в эти регионы может увеличиться в два раза

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Поток туристов в три самых удаленных региона Дальнего Востока - Приморье, Камчатку и Сахалин - составляет около 3,5 млн. человек в год, но имеет потенциал для двукратного роста. Такие данные привела руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" (относится к корпорации ВЭБ.РФ) Ксения Титова на Восточном экономическом форуме.

"Мы оцениваем туристический поток в эти регионы порядка 3,5 млн поездок на данный момент, при этом мы понимаем, что его потенциал роста - это двукратное увеличение. Так же примерно это оценивают коллеги из Минэкономразвития РФ", - указала Титова.

"Мы смотрели плотность туристических аттаркций, распределение турпотока на территории и видим, что сегодня он концентрируется преимущественно в точках входа турпотока в регион, в ключевых столичных городах. Мы понимаем, что нужно формировать распределенную сеть аттракций", - сказала она в ходе дискуссии "Туристические макротерритории "Дальний Восток" и "Байкал": перспективы развития и первые итоги реализации".

По словам Титовой, на сегодняшний день поездка в эти регионы воспринимается туристами как "поездка мечты" - это места, в которых турист хочет побывать хотя бы однажды. При этом стоимость тура начинается от 70 тыс. рублей, до половины из которых составляют затраты на перелет. Несмотря на относительно высокие затраты, длительность поездок в регионы Дальнего Востока доходит до 12-14 дней, особенно в летний период.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.