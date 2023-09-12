"Сбер" не зафиксировал всплеска активности киберпреступников в дни ВЭФ на Дальнем Востоке

Заместитель председателя правления Станислав Кузнецов сообщил, что она отмечается в Московском регионе

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Центр кибербезопасности Сбербанка не зафиксировал всплеска активности киберпреступников в дни Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил журналистам заместитель председателя правления "Сбера" Станислав Кузнецов в кулуарах форума.

"В дни форума никаких специальных активностей со стороны киберпреступников на Дальнем Востоке мы не фиксировали, но некоторую активность в Московском регионе фиксировали", - сказал он.

Кузнецов уточнил, что в столичном регионе кибератакам подвергались три крупные компании, специалисты Сбербанка разбираются с последствиями инцидента.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.