Якутская компания планирует ежегодно выпускать до 10 тыс. кинопроекторов

Отдельные части микроэлектроники, микросхемы, процессоры будут заказывать у российских производителей

ТАСС, 12 сентября. Компания "Экстра Синема" планирует организовать конвейерное производство до 10 тыс. кинопроекторов в год, сообщил ТАСС генеральный директор компании Петр Чиряев.

"В ближайшее время будем запускать конвейерное производство мощностью 10 тыс. [кинопроекторов] в год", - сказал Чиряев. Он отметил, что в планах компании - заказывать у российских производителей отдельные части микроэлектроники, микросхемы, процессоры и другие детали.

Пилотный проект по оснащению кинопроекторами компании "Экстра Синема" домов культуры в селах Якутии стартовал в 2022 году. Разработка компании в пять раз дешевле и компактнее зарубежных аналогов - проектору не требуется отдельная кинобудка, он подвешивается на потолке помещения.

"В Якутии действуют уже 27 кинозалов, работающих по технологии "Экстра Синема". Мы оценили потребность республики в 200 залов, - отметил Чиряев. - Технические возможности нашего производства позволяют закрыть проблему кинофикации в кратчайшие сроки".

По словам гендиректора компании, интерес к разработке проявляют практически все регионы России, включая новые территории. "В России сейчас действуют менее 2 тыс. кинотеатров на 1,1 тыс. городов, в среднем - 2 кинотеатра на город. Жители сел, в которых живет треть населения страны, не смотрят кино на большом экране в местах проживания, хотя дома культуры есть почти в каждом селе. Только в нашей стране есть сеть домов культуры и сельских клубов - 40 тыс. учреждений, в которых существуют залы, что является отличной инфраструктурой для организации показа фильмов", - подчеркнул Чиряев.

Ранее он предложил президенту России Владимиру Путину запустить госпрограмму кинофикации сельских территорий. Глава государства поддержал идею оснащения кинозалами около 20 тыс. домов культуры в малых городах и селах. В августе президент поручил правительству России разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах.