Гендиректор Росатома заявил, что госкорпорация опережает конкурентов на 10-12 лет

В связи с этим Алексей Лихачев отметил, что технологических ограничений для расширения экспорта нет

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Росатом опережает ближайших конкурентов на 10-12 лет. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на VIII Восточном экономическом форуме.

"Мы понимаем, что по сравнению с ближайшими нашими конкурентами в большинстве технологий мы имеем задел на 10-12 лет. И все, что у них существует на бумаге, у нас существует как минимум в стендах и НИОКРах. А если говорить о "малой мощности", в том числе мобильной малой мощности, то и в референтных проектах", - заявил глава российской атомной отрасли, выступая на сессии "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока и Арктики".

Таким образом, отметил гендиректор Росатома, технологических ограничений для расширения своего экспорта госкорпорация не видит. "Всегда будет конкурентная борьба, всегда будет борьба с точки зрения стоимости электроэнергии, экологичности, устойчивости генерации - тут ничего нового нет, мы в этом рынке много лет и законы его знаем. Но сегодня добавляется политическая, геополитическая составляющая, и все, что связано с прямым неприкрытым давлением. <...> Но то давление, которое есть, скорее заставляет нас и наших партнеров бежать быстрее, чем сдерживает развитие", - заверил Алексей Лихачев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.