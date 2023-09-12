Росатом договорился со странами о тиражировании модели "Аккую" при строительстве АЭС

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев пояснил, что турецкая станция представляет типичный проект BOO, где продуктом является электроэнергия

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Росатом имеет договоренности с рядом стран о тиражировании модели проекта АЭС "Аккую". Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на VIII Восточном экономическом форуме.

"Турецкий проект "Аккую нуклеар" - это типичный проект BOO (Build-Own-Operate, строй - владей - эксплуатируй - ТАСС), когда мы строим, мы эксплуатируем, и продуктом является не атомная станция, а электроэнергия. И сейчас с рядом стран есть договоренности о тиражировании этого подхода", - сообщил Лихачев.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект полностью финансируется российской стороной. Госкорпорация "Росатом" является мажоритарным акционером компании "Аккую нуклеар", принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели BOO.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.