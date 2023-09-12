В Росрыболовстве заявили, что санкции не затронули рыбную отрасль

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Санкции со стороны недружественных стран почти не затронули российскую рыбную отрасль России, ситуация стабильная. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе сессии Восточного экономического форума "Мировой океан: глобальные возможности для российского флота".

"По отрасли ситуация стабильная. Нас санкции, по сути дела, никак и не тронули", - сказал Шестаков.

При этом он отметил, что строительство судов "запаздывает" из-за санкций, в том числе по причине необходимости перепроектировать часть судов, чтобы поставлять оборудование из дружественных стран. "Но в целом ситуация достаточно неплохая", - отметил глава ведомства.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.