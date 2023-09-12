Сбер в ближайшее время запустит сервис для защиты от мошенников в мессенджерах

В "Сообщите о мошенничестве" можно выбрать способ связи, к которому прибегли преступники, указать, кем они представились и другие детали

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Сбербанк в ближайшие недели запустит сервис по защите граждан от мошенников в мессенджерах, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы у себя в Сбере разработали специальный продукт, который в ближайшие недели будет запущен, чтобы защищать наших клиентов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, в интервью ТАСС Кузнецов рассказал, что недавно сервис Сбербанка "Сообщите о мошенничестве" был запущен на сайте банка в новом формате. По его словам, в обновленном сервисе можно выбрать способ связи, к которому прибегли преступники - телефон, WhatsApp, Telegram, "ВКонтакте", Viber, сайт, электронный кошелек, e-mail или другое, указать, кем представились мошенники - служба безопасности, госучреждение, полиция, операторы связи и так далее, дату и детали события.