Глава МЭР сообщил о снижении количества проверок бизнеса в 2023 году на 15%

По словам Максима Решетникова, количество происшествий на предприятиях не выросло, а нагрузка на бизнес при этом снизилась

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Число проверок бизнеса со стороны контролирующих органов в 2023 году снизилось на 15% в сравнении с 2022 годом. Об этом заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на сессии "Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики" в рамках Восточного экономического форума.

"Всего проведено 339 тыс. проверок по прошлому году. Это в пять раз ниже, чем в 2019 году. А если брать этот год, то у нас число проверок снизилось еще на 15%", - сказал Решетников.

Он отметил, что при этом количество происшествий на предприятиях не выросло. "У нас снижаются показатели по числу пострадавших от отравлений, по числу пожаров, по погибшим в них, по просроченной задолженности по заработным платам. <…> То есть у нас общий уровень безопасности сохранился, а нагрузка на бизнес существенно снизилась", - добавил министр.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.